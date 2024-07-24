Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin denetimlerinde alkollü 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bağlantı yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde alkollü direksiyon başına geçenler tespit edildi.

Bursa Büyükşehir’den daha temiz bir Bursa için gece mesaisi Bursa Büyükşehir’den daha temiz bir Bursa için gece mesaisi

Birçok sürücüye alkol kontrolü yapılırken 9 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Bu sürücülerin ehliyetine el konulup cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Toplamda 156 bin 787 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: igf