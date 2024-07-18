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Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri incelemelerini bitirmesinin ardından cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen çocuğun akrabaları sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Sakarya'da 1 milyon vatandaş geleceğe fikir sunacak

Sakarya'da 1 milyon vatandaş geleceğe fikir sunacak

Düzce merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Eren Sokak'ta buluann Mareşal Fevzi Çakmak Cami önünde feci bir kaza meydana geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Abdulrahman El Muhammed ismindeki 9 yaşındaki çocuk Kur'an Kursu'ndan çıktı.

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