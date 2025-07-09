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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale yetersiz kalırken, polis ekipleri şüpheli Bilsen Yeşildağ’ı yakalayarak polis merkezine götürdü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Yusuf Yeşildağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilsen Yeşildağ ile eşi Yusuf Yeşildağ arasında çıkan tartışma büyüyünce, Bilsen Yeşildağ mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini bıçaklayarak yaraladı.

Düzce'de Karaca Mahallesi’nde Bilsen Yeşildağ, tartışma sırasında eşi Yusuf Yeşildağ’ı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak’ta korkunç bir olay yaşandı.

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