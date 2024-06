Zonguldak bağlantı yolu Akçakoca mevkisinde trafik akışı yavaşlayınca sabırsız olan kendini bilmez 2 otomobil sürücüsü yayaları hiçe sayıp kaldırımdan gitti.Sefer Demir/ HaberÖzel TV(DÜZCE İGFA)

HaberÖzel TV WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde trafik yavaşlayınca hem kendini hemde yayaları tehlikeye atan 2 araç sürücüsü kendilerini uyaranları hiçe saydı.

O anları an be an kaydeden diğer sürüler durumu yetkililere bildirdi. Bir süre kaldırımdan ilerleyen sürücüler kendilerini kaydeden otomobilin geçmesi sonucu kayıttan çıktı.

Diğer araç sürücülerinin tepkisine neden olan bu kural tanımaz davranış bu kadarı da olmaz dedirtti.