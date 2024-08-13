Düzce Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak, trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek amacıyla Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bolu Caddesi arasındaki bağlantı araç trafiğine kapatıldı.DÜZCE (İGFA) - Düzce'deki söz konusu trafik düzenlemesi kapsamında aynı hattı kullanmak isteyenler için alternatif güzergahlar (Kervan Kavşağı-Otogar Kavşağı) ile ulaşım devam ettiği bildirildi.

TEM Otoyolu Düzce Merkez çıkışından gelen ağır tonajlı araçların duruş ve kalkışlarında yaşanan zaman kayıplarının da etkisiyle Bahçeşehir bölgesinden ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğun, okulların açılması ile daha da artacağı göz önünde bulundurularak bu uygulamaya karar verildiği öğrenildi.