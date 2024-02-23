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Düzce'de silah imalathanesi olarak hizmet veren dükkan sahibi ile bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık üzerine silahlare el koyan alacaklı kişi, anlaşma sonrasında dükkandan aldığı ürünleri teslim etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de silah imalathanesi olarak hizmet veren dükkan sahibi ile bir kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık oluştu.

Alınan bilgiye göre alacaklı kişi alacağını tahsil edememesi üzerine mağdur olduğu için imalathanede bulunan ürünleri satmak ve alacağını karşılamak için 20 adet üretimi yapılmış av tüfeği, Silah imalatında kullanılan çeşitli makineler, 1 adet freze makinesi iş yerinden aldı.

İşletme sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.

Alacaklı kişi ile dükkan sahibi arasında emniyet ekiplerinin araya girmesi ile anlaşma sağlanması sonrasında dükkandan alınan ürünler teslim edildi.