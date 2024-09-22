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Alkollü sürücü C.Ç.'nin ehliyetine el konulup İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün aracı çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunun şüphelenmesi üzerine yaptığı kontrolde 2.60 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki yunus ekiplerinin kullandığı motosiklete sürücüsünün alkollü olduğu anlaşılan özel araç çarptı. Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez Kültür Mahallesi Valilik kavşağında seyir halindeki yunus ekiplerinin kullandığı motosiklete C.Ç. idaresindeki 81 ACY 584 plakalı cip çarptı.

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