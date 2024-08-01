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Alkollü araç kullanan 4 sürücünün ehliyetine el konulurken toplamda 4 sürücüye 36 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denetimde durdurulan sürücülere yapılan alkol kontrolünde 4 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce Merkez Bahçeşehir Bölgesi Bağlantı Yolu Yahyalar Köprüsü Mevkilisinde denetim gerçekleştirdi.

Akademisyenler deprem erken uyarı sistemi için Üsküdar’da buluştu

Akademisyenler deprem erken uyarı sistemi için Üsküdar’da buluştu

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