Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir merkezi genelinde alt yapı sorunların giderilmesi için çalışmaya devam ediyor.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kazukoğlu Mahallesi'nde çalışan ekipler, bin 500 metrelik kanalizasyon hattı yapım işlemlerini sürdürüyor.

Mahallenin alt yapı sisteminin iyileştirilmesi ve yeni hatların oluşturulması kapsamında devam eden çalışmalar kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Müdürlüğe bağlı diğer ekipler Yahyalar ve Beyciler Mahalleleri'nde de alt yapıya yönelik çalışmalar sonrasında Akınlar Mahallesi'nde de alt yapıya yönelik çalışmalara geçilmesi bekleniyor.