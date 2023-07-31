Düzce'nin Yığılca ilçesinde, ismini geçen yıl aşırı bal yediği için baygın halde bulunan "Balkız" adlı ayıdan alan festivalin birincisi düzenlendi.DÜZCE (İGFA) - Yığılca Dernekler Federasyonu işbirliğiyle bu yıl birincisi düzenlenen "Balkız Bal Festivali", Sarıkaya Mağarası'nda başladı.

Açılışta Türkiye'nin en büyük dördüncü mağarasını gezen ziyaretçiler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelaleleri görme imkanına sahip oldu.

Festival, yaklaşık 2 saat süren Sarıkaya Mağarası gezisinin ardından ilçe merkezinde düzenlenen halkoyunları ve konser programlarıyla devam etti.

Festivale, Düzce ve Bolu başta olmak üzere çevre ilçelerin belediye başkanları da katıldı.

Festivale ismini veren "Balkız" adlı yavru ayı, Yığılca'ya bağlı Karakaş köyünde geçen yıl ağustos ayında aşırı bal yediği için baygın halde bulunmuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.

Baygın halinin görüntüleri dünya basınında da yer alan yavru ayıya "Balkız" ismini ise Tarım ve Orman Bakanlığı vermişti.