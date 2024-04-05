Düzce’de rekor farkla Belediye Başkanı olan Fatih Ocak mazbatasını aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak devir teslim töreninde mazbatasını almasıyla birlikte özel röportaj yaptı.

Ocak yaptığı röportajda, “Bu mübarek üç aylarda Allah bize bu makamı nasip ettiği için ne kadar şükür etsek az. Tabi ki emeği geçen teşkilatımız, halkımız, arkadaşlarımız ve eşimiz dostumuza da sizlerin aracılığıyla ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu akşam Kandil akşamı, buradan tüm halkımızın Kandilini kutlarım. Önümüzdeki Bayram için de şimdiden Bayramlarını kutlarım. Bugün itibarıyla Belediye’yi devralmış olduk. Devraldık fakat önümüzde 9 günlük bir Bayram tatili var. Bayram tatilinin ardından görevimizin başına geçerek halkımızın hizmetinde olacağız ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. “İfadelerini kullandı.