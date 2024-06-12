Düzce’de Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. Düzceliler 4 gün boyunca, şehir içi otobüslerle bedava seyahat edebilecek.Sefer DEMİR - Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün talimatıyla, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin Kurban Bayramı süresince ücretsiz yapılması kararlaştırıldı.
Düzce Ulaşım A.Ş. denetimindeki Düzce Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi’ne bağlı otobüsler, Kurban Bayramı’nın birinci günü
olan 16 Haziran Pazar günü ile bayramın son gününe denk gelen 19 Haziran Çarşamba günü arasında ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak: igf