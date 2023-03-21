Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Fatih U. ve Oğuzhan Ö. adlı şahıslar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Oğuzhan Ö. karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Düzce’de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Kültür Mahallesi, Anıtpark Meydanı'nda yaşandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.