Ülke genelinde sahte para olaylarının yaygınlaşması üzerine Düzce'de 4 ikamette gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda sahte seri numaralı dolar ve TL banknotların olduğu para ve düzeneklere el konuldu. Parada sahtecilik suçundan gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinde sahte para olaylarının yaygınlaşması üzerine KOM Şube Müdürlüğü'nce 4 ikamette yapılan eş zamanlı operasyonda H. K.isimli şahıstan üzerlerinde 'B2' ibaresi bulunan bin 650 adet 100 Dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar sahte para, üzerinde seri numarası bulunan bin 247 adet 200 TL'lik toplam 249 bin 400 TL sahte para, 1 adet para sayma makinası, 48 adet Özel solüylonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 adet basıma hazırlanmış kağıt , 1 adet 9*19 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

Şüpheli şahıs hakkında 'Parada Sahtecilik suçundan dolayı adli işlem başlatıldı.

H.K. isimli şahıs emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.