Düzce Belediyesi’nin destekleri ile 4 yıldır aralıksız devam eden Konuralp Antik Kent kazı alanında arkeologlar her geçen gün yeni bulgular elde etmeye devam ediyor. Alanda devam eden kazılarda tiyatronun üst kısmında bulunan ve MekadonyaKralı Büyük İskender’e ait olduğu belirlenen portre başı Konuralp Müzesi’ne teslim edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazılarda tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir yapı olduğunu anlayan arkeologlar kazı çalışmalarını detaya indirerek portre başı olduğu anlaşılan yapıyı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Konuralp Müzesi’ne haber veren arkeologlar yerinde inceleme yapılması ve portre başının temizlenmesinin ardından konunun uzmanları tarafından incelenmesi amacıyla KonuralpMüzesi’ne gönderdi.

Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın istişaresi sonucunda bulunan portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu belirlendi.