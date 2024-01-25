Bunlar da ilginizi çekebilir

Hacer T.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken yangınla ilgili inceleme başlatt

Yangın sonrasında evde yapılan incelemelerde ev sahibi Hacer T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınandı ve soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye Ekipleri yangına müdahale etti.

Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı Mahallesi'nde bulunan prafabrik bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.