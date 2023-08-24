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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdükleri çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişiyi yakaladı. Ahmet ÇELİK / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş ve huzur denetimleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda tasarlayarak adam öldürme suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile hırsızlık suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün kesilmiş kararı bulunan bir kişiyi yakaladı.

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