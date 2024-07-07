Düzce Belediyesi hizmet alanına yeni dahil olan Gökçe Mahallesi’nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ile boşaltıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Gökçe Mahallesi'nden Beyaz Masa Hattı’na gelen ihbar üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, anne baba ve 3 çocuktan oluşan bazıları zihinsel engelli 5 kişilik ailenin, çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlar altında yaşadığı tespit edildi.

Çöp evin temizlenmesi için Düzce Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nün yanı sıra, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri görevlendirildi.

Eve giden ekipler, öncelikle evdeki aileyi, 11 köpeği, 20’ye yakın kediyi, çok sayıdaki tavuk ve civcivi ev dışına çıkardı. Daha sonra maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, 5 gün boyunca süren çalışmalar sonunda 2 katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı.