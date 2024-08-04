Ankara'dan serinlemek için geldiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan plajda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Ankara’dan denize girmek için Akçakoca’ya gelen M.B.A. isimli şahıs, denizin dalgalı olmasına aldırış etmeden serinlemek için suya girdi.

Dalgaların yükselmesini fark edemediyen M.B.A. akıntıya kapıldı. Çırpınışları gören çevredekiler durumu cankurtaran ve ekiplere bildirdi.

Denizden çıkarılan talihsiz kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.