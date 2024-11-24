Olumsuz hava koşulları dolayısıyla bir çok şehirde okullar tatil edildi. Bir tatil açıklaması da Düzce'den geldi.DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan, açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Vali Aslan, paylaşımında, "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde okullarımız 1 gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü, il genelinde genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygin egitim kurumlari ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) egitim ve ögretime 1 gün süre ile ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, cocugu kres ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.