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Mahkemeye çıkan 7 şüpheliden 5 tanesi tutuklandı, 2 şahıs ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi.

Şahıslar hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiler.

Düzce'de DEAL terör örgütütne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olan ve Terörizme finansman saylayan toplam 7 yabancı uyruklu şüpheli başarılı bir operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

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