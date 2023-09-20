Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çöpten yemek yeme numarasıyla vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan karı kocayı düzenlediği operasyonla yakaladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Zabıta ekipleri, rutin denetim işlemleri gerçekleştirdiği Azmimilli Mahallesinde bir çiftin çöpten yemek yeme numarası yaparak vatandaşlardan para istediğini tespit etti. Ekipler, takip sonucunda karı-koca oldukları öğrenilen çifti yakalayarak zabıta karakoluna götürdü.

Şahısların yapılan üst aramalarında 7 bin 400 TL vr dilendiricilikten elde edildiği tespit edilen 463 TL ele geçirilirken, 7 bin 400 TL’nin şahısların kendi hesaplarından yeni çekildiğinin belirtilmesi sonucu paraları kendilerine iade edildi.

Şahısların dilenerek elde ettikleri paralara el koyan ekipler, ayrıca Kabahatler Kanunu çerçevesinde karı kocaya 617 TL cezai işlem uyguladı.