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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor.Haberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Ekipler, Camikebir Mahallesinde bulunan 23 Nisan parkında bir şahsın dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından harekete geçti.

Bölgede yapılan kontrollerde şüpheli şahsı tespit eden ekipler, zabıta karakoluna götürdükleri şahısta yapılan incelemenin ardından, dilencilikten elde ettiği anlaşılan paralara el koydu.

Dilencinin topladığı 6115 TL tutarındaki para tutulan tutanağın ardından kamuya aktarıldı.