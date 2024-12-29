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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'nin merkezinde sanayi istikametine giden yeni açılan yolda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce merkez Darıcı Mahallesi'nden sanayi istikametine giden yeni açılan yolda B. A. idaresindeki 81 ADS 584 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yakınındaki inşaat işçilerinin yardımıyla sürücü, düzeltilen araçtan çıkarıldı.

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