Çay mahallesi general Sami sokak üzerinde Gece Kartallarının dur ihtarına uymayan Ö.C. idaresindeki plakalı otomobil kaçmaya başladı.Semih ŞAHİNŞAH / haberözel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Yapılan kovalamaca sonrası Aziziye mahallesi eski pazar yeri girişinde yakalanan Ö.C.'nin ehliyetinin olmadığı ve 1.79 promil alkollü olduğu tesbit edildi.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçunden idari para cezası kesilen Ö.C. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü otomobil ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.