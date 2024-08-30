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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan 2 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaya ve elektirikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Düzce'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisiklet çarptı. 2 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Aydınpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Aydınpınar istikametinden Düzce merkez istikametine seyirhalinde olan 81 ADC 183 plakalı M.Y.T. idaresindeki elektirikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen H.T.'ye çarptı.

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