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Kazada minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve SEPAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Düzce'de sürücüsü henüz belirlenemeyen bir servis minibüsü elektrik direğine çarptı. Mahallede kısa süreli elektrik kesintisinin yaşandı. Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü ise aranıyor. Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de merkez Uzun Mustafa Mahallesi Ufuk Sokak üzerinde sürücü henüz belirlenemeyen 81 S 0772 plakalı servis minibüsü elektrik direğine çarptı.

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