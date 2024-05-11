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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İ.I ya yapılan ilk müdahaleden sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tesadüfen kazayerinden geçmekte olan Jandarma trafik ekipleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Düzce'de elektrikli bisiklet ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr.

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