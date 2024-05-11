Düzce'de elektrikli bisiklet ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr.
DÜZCE (İGFA) - Anadolu otoyolu Düzce bağlantısı otogar mevkisinde kontrolsüz yola çıkış yapan İ.I idaresindeki elektrikli bisiklet yoldan geçen M.N yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İ.I. Yaralandı.
Tesadüfen kazayerinden geçmekte olan Jandarma trafik ekipleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İ.I ya yapılan ilk müdahaleden sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.