Düzce’nin Beyköy Beldesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde iki katlı evde sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Beyköy'de iki katlı evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre alevleri fark edenlerin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Beyköy Belediyesi İtfaiye ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evde dışarıya kaçan hane sakinleri olası bir yaralanmadan da kurtuldu.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.