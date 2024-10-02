Düzce Belediyesi Fiskobirlik Kavşağı'nı yeniden kullanıma açtı.Sefer DEMİR/ DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi daha öncede açıp kapattığı fiskobirlik kavşağında yeni bir karar aldı.

Kapatmayla ilgili yapılan şikayetler ve baskılar sonucunda kavşak tekrar trafiğe açıldı.

Yapılan açıklamada, Düzce’nin trafik bakımından en hareketli noktalarından olan Fiskobirlik kavşağı, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yapılan iyileştirmeler sonucunda kısmi olarak trafiğe açılmıştır. Fiskobirlik kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltarak yaşanan zaman kayıplarını en aza indirmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek üzere gerekli düzenlemeler yapılmış ve Fiskobirlik kavşağının 01 Ekim 2024 tarihi itibari ile yeniden trafiğe açılmıştır.

Kavşak, trafiğin en yoğun olduğu sabah 08.00-10.00 ile akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacak, günün kalan saatlerinde ise trafik akışı normal düzeninde sağlanacaktır.

08.00-10.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak istikametler:

Adliye - Şehir Merkezi (Cedidiye Mahallesi)

Bahçeşehir - Adliye (Fevzi Çakmak Mahallesi)

Otogar - Şehir Merkezi (Cedidiye Mahallesi) olarak belirlendi. "şeklinde belirtildi.