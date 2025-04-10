Düzce'de gençler arasında spor farkındalığını artırmayı hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında üç kategoride yapılan Okul Spor Yarışmaları'nda Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları ilgi gördü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında “Küçükler, Yıldızlar, Gençler Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları” gerçekleştirildi.

Şıralık Şehir Stadı’nda düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılan müsabakalarda, öğrenciler yeteneklerini sergilerken yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.