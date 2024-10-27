Düzce'de JASAT ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlık ve kamu düzenini bozanlara karşı yaptığı operasyonlarda şüphelileri yakaladı. Farklı tarih ve noktalarda toplamda 920 kilogram fındığın çalınmasının yanı sıra çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na ekipler, il genelinde hırsızlık ve kamu düzenini bozanlara karşı operasyon düzenledi.

Alınan bilgilere göre Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak, suç işlenmesini önlemek, işlenen suçlarda ise şüphelilerin tespit ve yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Son operasyonlarda Yığılca'da farklı tarihlerde toplamda 920 kilogram fındığın çalınması ile oto, akaryakıt ve iş yerinden hırsızlık olaylarının yanı sıra Gölyaka'da meskun mahalde silahla havaya ateş açma sonrasında yorgun merminin mala zarar vermesi olayına karışan şüphelilerin tamamı yakalandı.

Operasyonu Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ortaklaşa düzenledi. Titiz araştırmalar sonucunda şüpheliler tespit edilerek yakalanırken, şahıslarla ilgili adli işlemler başlatıldı.