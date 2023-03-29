Düzce Üniversitesinde otizmli çocuklar için 'Hayata Sporla Bağlan' toplantısı yapıldı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi, Hollanda ve İspanya ortaklı “Connect Life with Sports” (Hayata Sporla Bağlan) adlı Erasmus + projesinin Türkiye toplantısı Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Sağlık sorunu yaşayan otizmli çocukların, sporla eğitilerek yaşama bağlanmalarını ve topluma kazandırılmasını amaçlayan proje, yurt dışı toplantıları ile devam edecek.

Projenin Hollanda ve İspanya temsilcilerinde katıldığı toplantıda Yurtdışından araştırmacıları Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, çalışmanın iyi bir proje olduğunu söyleyerek, başarı dileklerinde bulundu.