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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin ilk tespitine göre soba ateşinden çıktığı anlaşılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman’da iki ayrı motorsiklet kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da iki ayrı motorsiklet kazası: 2 yaralı

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait iki katlı ahşap evde soba ateşinden çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

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