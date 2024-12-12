Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait iki katlı ahşap evde soba ateşinden çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin ilk tespitine göre soba ateşinden çıktığı anlaşılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: igf