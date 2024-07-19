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Kazada yaralı olmazken trafikte aksama yaşandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Konuralp istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 41 AAZ 922 plakalı otomobil sürücüsü aynı istikamette gitmekte olan R.B. idaresindeki 81 BE 112 plakalı otomobille çarpıştı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri orta refüje çıkarak durabildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Düzce-Akçakoca bağlantı yolu D-655 karayolu Beyciler Işıklı Kavşak'ta meydana geldi.

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