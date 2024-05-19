Düzce'de yaz dönemi haşere ile mücadele programı devam ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce ikinci tur ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Ela Bahriye Oral Bulvarı, Aydınpınar Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi, Kuyumcuzade Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı ve Nezih Tütüncüoğlu Bulvarında bulunan kanalizasyon ve yağmur mazgallarında sivrisinek, üvez ve hamam böceğine karşı ilaçlama yapıldı.

Bolu Caddesi, İstanbul Caddesi, Gazhane Caddesi, Saatçıgil Caddesi, Kızılay Meydanı, belediye ve valilik çevresi, Spor Sokak ve Antep Caddesi gibi yoğun insan kalabalığının olduğu bölgelerdeki ilaçlama çalışmaları ise gece saatlerinde gerçekleştirildi.

Şehir merkezinden başlayan ilaçlama çalışmaları, program dahilinde Kentin tüm mahallelerindeki ahır, tuvalet kuyusu, sivrisinek ve karasinek oluşturacak durgun su alanlarının ilaçlanması ile sürüyor.