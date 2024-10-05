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Ekiplerin kaza ile ilgili inceleme başlattğı bildirildi.

Kazada yaralan araç sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisi araç devrildi. Kazayı görenlen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce- Sakarya D-100 karayolu Gümüşova OSB girişinde trafik kazası meydana geldi. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre Gümüşova OSB girişinde bulunan kavşakta ışık ihlali yapan motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

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