Düzce İyi parti 28 dönem Millet vekili aday adayı tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.Alparslan Efe DEMİR

DÜZCE (İGFA) - Bugün gerçekleşen toplantıda 28 dönem Milletvekili aday adayları Düzce için yapacakları vaatlerini anlattı. Toplantının kapanış konuşmasında konuşan İyi parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, “Önemli bir seçime gidiyoruz. Düzce teşkilatı olarak iddiamızı hiç bir zaman kaybetmeyeceğiz. Üzerimize düşeni her zaman yaptık, bundan sonra da yapacağız. İyi parti Düzce’nin sesi ve umudu olmaya devam edecek” dedi.