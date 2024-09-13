Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından takibi yapılan Y.K. İsimli şüphelinin geçmişte Yasadışı ekimden ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından suç kaydının olduğu tespit edildi ve şahsa yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek operasyon yapıldı.DÜZCE (İGFA) - Yapılan operasyon sonucunda şahsın Yunusefendi köyündeki ikametinin bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramada; 2 metre boylarında (244) kök kenevir 2.5 Kilogram Kubar Esrar 1 Adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Olayda yakalanan Y.K. isimli kişi resmi işlemlerin yapılması için jandarma Komutanlığına götürüldü.