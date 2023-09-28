Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM Şube Müdürlüğü Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tütün mamülleri kaçakçılığı uygulamasında 6 şüpheliye kaçakçılık kanununa muhalefetten yasal işlem yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazıılı açıklamada, Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Oganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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Tütün mamülleri kaçakçılığı uygulaması kapsamında 5 iş yerinde yapılan aramada 30 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ve 15.8 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişiye kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.