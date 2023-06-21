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Üç ayrı olayda toplam 282 adet elektronik sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sapanca Gölü'nde yıllar sonra bir ilk

Sapanca Gölü'nde yıllar sonra bir ilk

Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince il merkezinde düzenlenen elektronik sigara kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyonunda 282 adet kaçak sigara ele geçirildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde elektronik sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

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