Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince il merkezinde düzenlenen elektronik sigara kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyonunda 282 adet kaçak sigara ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde elektronik sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

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Üç ayrı olayda toplam 282 adet elektronik sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.