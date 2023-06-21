Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerince il merkezinde düzenlenen elektronik sigara kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyonunda 282 adet kaçak sigara ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde elektronik sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Üç ayrı olayda toplam 282 adet elektronik sigara ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.