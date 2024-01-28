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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Ekipler, cesedin gece saatlerinde bölgeye atıldığını tahmin ederken, kadının cansız bedeni savcının ceset üzerindeki incelemelerinin ardından, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları incelemelerde, kadının kimliğine rastlanmadı.

Cesedin olduğu bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, olay yeri inceleme timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düzce'de dere yatağına atılmış kadın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen cinayete yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Beçi Yörükler Köyü'nde meydana gelen olayda dere yatağında hareketsiz yatan 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

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