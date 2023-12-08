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Düzce'nin işlek caddelerinden Bolu Caddesi üzerinde öğrencilerin ve bir çok vatandaşın kullandığı kaldırımlar, araçların parkı haline geldi. Vatandaşlar, olası kazalara davetiye çıkaran duruma karşı yetkilileri göreve davet etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin en hareketli caddelerinden biri olan Bolu Caddesi üzerinde araçların kaldırıma park edilmesi yayaların kaldırımı kullanmasına engel oluyor.

Bir çok vatandaşın kullandığı ve okulldan çıkan öğrencilerin bu güzergâh üzerinden ulaşımını sağladığı kaldırım, araçlar için otopark haline geldi.

Olası kazaya davetiye çıkaran bu durum hakkında vatandaşlar bir çözüm bulunmasını istiyor.