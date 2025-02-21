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Meydana gelen kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir araç kamerası tarafından kayıt aldına alındı.

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Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürürken yeni açılan Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yapılan uyarılarla birlikte etkisini gösteren kar yağışı il genelinde etkili oldu.

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