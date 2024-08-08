Merkeze bağlı kazıkoğlu mahallesinde oturan 5 yaşındaki Sümeyye Kasımfırtına sabah babası işe gittikten sonra ortadan kayboldu. Berkay KILIÇ - Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Baba Soner Kasımfırtına çocuğunun kaybolduğunu öğrenince yetkililere haber verdi.

Kaybolan çocuğun heryerde arandığını belirten baba Soner Kasımfırtına, "kapıda oynayan çocuğum geldiğimde yoktu evdekilere sorduğumda kapıda oynadığını şimdi nerede olduğunu bilmedikelerini söylediler. Çocuğumun dünden beri nerede olduğu bilinmiyor. Emniyet güçlerine ve savcılığa bilgi verdim ama hiçbir gelişme olmadı bilgi alamadım. Düzce'ki herkesden yardım etmelerini bekliyorum.

Çocuğumunun hayati tehlikesi olduğundan şüpheleniyorum. Çocuğumun nerede olduğu konusunda hiçbir bilgim yok" dedi.