Düzce Akçakoca D-655 karayolu Konutalp Tabakhane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez istikametine ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen 14 EY 037 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle çarpan araçta bulunan Hacer D. Ve Emine D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.