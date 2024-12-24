Düzce'nin Yığılca ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.SEFER DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca İlçesinde meydana gelen kazada Yığılca’nın çıkışında yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda H.K. idaresindeki 81 EK 011 plakalı hafif ticari araç ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Y.K. idaresindeki 81 BJ 427 kamyonet çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü H.K., H.B. kamyonette bulunan Sürücü Y.K. ve Z.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere sevk edildiler. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.