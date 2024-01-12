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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırıldı ve trafik normal seyrine döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi.

Düzce'de meydana gelen kazada sürücü aracını terkederek kaçtı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- Akçakoca D655 Karayolu Çamköy mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 AIN 896 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

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