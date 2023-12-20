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Düzce'e haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında hapis cezası bulunan şahıslar tespit edildi.

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