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Düzce Belediyesi imkanları ile geçtiğimiz Haziran ayında temeli atılan Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış törenine Kırım Türklerinin efsanevi lideri, Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi, Aktivist Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun'un yanı sıra çok sayıda STK ve dernek üyesi katıldı.

İkramlar ve Kırım Türkleri Halk Oyunu gösterilerinin ardından açılış kurdalesinin kesilmesi ile tören sona erdi.